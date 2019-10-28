СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-28T10:50:15+03:00

В Краснодаре рабочий упал с крыши торгового центра на эскалатор Фото: Архив "КП"

От полученных травм он скончался на месте происшествия

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В Краснодаре между АО «Галерея Краснодар» и ООО «МеталлПро» был заключен договор подряда, согласно которому с 5 по 14 июня осуществлялся монтаж стеклопакетов в ТЦ.

Женщина была лицом, ответственным за соблюдение правил и норм охраны труда при ведении строительных работ. Она допустила к монтажу на высоте работников, не имеющих квалификацию, а также не обеспечила их средствами защиты.

10 июня 39-летний рабочий на крыше торгового центра менял стеклопакеты зенитных фонарей. В результате он упал на эскалатор, расположенный между вторым и третьим этажом. От полученных травм рабочий скончался на месте ЧП.

На женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- Оно направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU