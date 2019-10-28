2019-10-28T11:30:43+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе нашли пропавшую 16-летнюю девушку

Об этом сообщили в организации добровольных поисковых групп без вести пропавших людей
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Горячем Ключе нашли пропавшую 16-летнюю Бабееву Марию Владимировну.

Вечером 25 октября девушка вышла из дома по улице Щорса в Горячем ключе. Куда она отправилась, никто не знал. На связь с близкими она не выходила. В день, когда она пропала на ней была куртка защитного цвета, темные трико и кроссовки.

- Найдена. Жива, - подписали пост сотрудники организации добровольных поисковых групп без вести пропавших людей в Горячем Ключе.

Сейчас с причинами ухода ребенка из дома будут разбираться социальные службы.

Напомним, в Майкопе по-прежнему ищут 17-летнюю школьницу Дашу Шопину. Она пропала 24 мая, когда возвращалась из школы. На тренировку по волейболу в Адыгейский госуниверситет девочка так и не пришла. Дома ее тоже не дождались. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». За это время девочке исполнилось 17 лет. Но никто по-прежнему не знает, жива она или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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