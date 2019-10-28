2019-10-28T12:24:04+03:00
Спорт

На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия

Участие в мероприятии приняли более 30 росгвардейцев
Александра ПОДУШКО
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Фото: Росгвардии по краюФото: Росгвардии по краю
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В Краснодарском крае прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия на кубок начальника управления вневедомственной охраны по Краснодарскому краю.

- В состязании приняли участие более 30 росгвардейцев в составе восьми команд из разных регионов Кубани. Турнир проводился в личном и командном зачете. Сотрудники должны были разобрать служебное оружие, попасть в неподвижную мишень из пистолета Макарова и автомата Калашникова, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Первое место занял коллектив краевого управления вневедомственной охраны. Они взяли главный приз.

Напомним, в Геленджике 27 октября стартовала 29-я всероссийская парусная регата. Участие в соревнованиях принимают 670 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Это различные детско-юношеские классы яхт, в основном это «одиночки» и «двойки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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