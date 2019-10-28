2019-10-28T11:53:49+03:00
Общество

Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем

Рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям
Александра ПОДУШКО
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Фото: azurair.comФото: azurair.com
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В аэропорту Краснодар открылось авиасообщение с Китаем. 27 октября в 11:40 вылетел первый рейс авиакомпании Azur Air. Самолет приземлился китайском городе Санья, который расположен на острове Хайнань. На его борту находилось 329 пассажиров.

- Рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям - с 27 октября 2019 года по 22 марта 2020 года. Перелеты обслужит авиалайнер Boeing 767-300, вместимостью 336 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Краснодара в 11:55, прибытие в город Санья – в понедельник, 02:15. В обратном направлении самолет будет отправляться в воскресенье в 04:15, прибытие в краевую столицу – в 10:05. Продолжительность полета в Китай - 9 часов, обратно в Краснодар - 11 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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