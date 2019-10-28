Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-28T12:02:50+03:00

Каждый участник уже с результатами обследования направлялся на консультацию к нужному врачу

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В поликлинике больницы Курганинского района был развернут масштабный диагностический центр. Краевые специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление, определяли уровень глюкозы и холестерина, проводили ЭКГ-исследования,.

- На бесплатном приеме врачи осмотрели 1024 местных жителей. Каждый участник уже с результатами обследования на руках направлялся на консультацию к нужному специалисту краевой клиники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По результатам диагностического мероприятия пациенты были направлены для дальнейшего обследования и лечения в ГБУЗ НИИ-ККБ№1.

Напомним, 60-летняя туристка из Таганрога пошла в поход с супругом. Когда она спускалась от водопада Чаша Любви, подвернула ногу и упала. В результате она получила травму и не могла идти дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU