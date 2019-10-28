Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
В поликлинике больницы Курганинского района был развернут масштабный диагностический центр. Краевые специалисты измеряли рост, вес, артериальное давление, определяли уровень глюкозы и холестерина, проводили ЭКГ-исследования,.
- На бесплатном приеме врачи осмотрели 1024 местных жителей. Каждый участник уже с результатами обследования на руках направлялся на консультацию к нужному специалисту краевой клиники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По результатам диагностического мероприятия пациенты были направлены для дальнейшего обследования и лечения в ГБУЗ НИИ-ККБ№1.
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ИСТОЧНИК KP.RU