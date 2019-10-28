В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-28T12:17:56+03:00

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Субсидии получат 18 кубанских НКО. Из краевого бюджета им выделят 18 миллионов рублей. Документ с соответствующим постановлением подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Их программы направлены на социальную поддержку и защиту граждан, работу с инвалидами, военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На участие в конкурсе подали 37 заявок. За победу боролись межрегиональные, региональные и городские НКО. Программы будут реализовываться до октября 2020 года.

Напомним, краевые медики осмотрели жителей Курганинского района. Каждый участник уже с результатами обследования направлялся на консультацию к нужному врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU