В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-28T13:28:14+03:00

Выяснилось, что он был пьян

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В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего бывшего оперуполномоченного. Он обвиняется в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира (ч.2 ст.264 УК РФ).

Напомним, ночью 23 марта подозреваемый ехал по проезжей части Курортного проспекта Хостинского района на служебном автомобиле марки «Лада Приора». Он не справился с управлением, влетел в припаркованный на обочине «ВАЗ-21014», в котором находились 16 и 17-летний подростки. «Ладу» вынесло на встречную полосу, где она наехала на 20-летнего водителя ВАЗа, который находился на проезжей части. Затем полицейский столкнулся с движущимся по «встречке» «Киа Рио».

В результате аварии пострадали подростки и 20-летний водитель «ВАЗ 21014», а также сам полицейский.

- Подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Поэтому следователем была назначена судебно-химическая экспертиза, согласно заключению которой, мужчина был пьян в момент ДТП, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.

- По результатам служебной проверки приказом начальника УВД по городу Сочи сотрудник полиции уволен из органов внутренних по отрицательным мотивам, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU