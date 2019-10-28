СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-28T12:50:41+03:00

На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В них нашли средиземноморскую плодовую муху

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В Новороссийске в морском порту специалисты отдела государственного фитосанитарного контроля и надзора выявили, что 16 партий мандарин из Турции, весом более 370 тонн, заражены. В них нашли средиземноморскую плодовую муху.

Вся партия мандарин была запрещена к ввозу на территорию страны.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов. Она повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.

Личинки, питаясь плодами, вызывают их преждевременное опадение. Повреждение кожуры мухой при яйцекладке вызывает развитие плесеней и гниение плодов.

Напомним, в Новороссийске построят сталепрокатный завод. В администрации города-героя сообщают, что диалог с местными жителями налажен.

ИСТОЧНИК KP.RU