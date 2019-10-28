2019-10-28T13:44:18+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий

Такое решение приняла квалификационная коллегия
Александра ПОДУШКО
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В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочийВ Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочийФото: Архив "КП"
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Заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» написал жалобу на действия судьи Славянского района Сергея Завгороднего. Заявитель указал на нарушение норм процессуального права, порядка подготовки дел к разбирательству.

15 мая кассационные жалобы ПАО «Сбербанк России» были удовлетворены, дела переданы для рассмотрения в Первомайский и Советский районные суды Краснодара.

В адрес судьи вынесли 2 частных постановления в связи с принятием спора с грубейшими нарушениями правил. 25 октября его привлекли к дисциплинарной ответственности. Он досрочно лишен полномочий судьи.

Также нарушения выявили и в работе представителя Фемиды Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова. В ходе проверки, проведенной комиссией по поступившему обращению, была установлена его причастность к принятию не процессуальных решений. Он халатно относился к исполнению своих должностных обязанностей .

- На него также по решению комиссии наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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