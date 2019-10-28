В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
Заместитель управляющего Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк России» написал жалобу на действия судьи Славянского района Сергея Завгороднего. Заявитель указал на нарушение норм процессуального права, порядка подготовки дел к разбирательству.
15 мая кассационные жалобы ПАО «Сбербанк России» были удовлетворены, дела переданы для рассмотрения в Первомайский и Советский районные суды Краснодара.
В адрес судьи вынесли 2 частных постановления в связи с принятием спора с грубейшими нарушениями правил. 25 октября его привлекли к дисциплинарной ответственности. Он досрочно лишен полномочий судьи.
Также нарушения выявили и в работе представителя Фемиды Советского районного суда Краснодара Дмитрия Цыкалова. В ходе проверки, проведенной комиссией по поступившему обращению, была установлена его причастность к принятию не процессуальных решений. Он халатно относился к исполнению своих должностных обязанностей .
- На него также по решению комиссии наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
ИСТОЧНИК KP.RU