2019-10-28T13:23:10+03:00
Спорт

В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными

Итог игры – 6:6 [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: Свято-Екатерининского кафедрального собораФото: Свято-Екатерининского кафедрального собора
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В субботу, 26 октября, в Апшеронске в исправительной колонии №5 прошел матч между футбольными командами студентов Екатеринодарской Духовной семинарии и заключенных строгого режима.

- Сначала провели открытую тренировку. Она прошла под руководством профессиональных футбольных наставников. После провели контрольный матч. Игра была напряженной и закончилась со счетом 6:6, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Свято-Екатерининского кафедрального собора.

Фото: Свято-Екатерининского кафедрального собора

Фото: Свято-Екатерининского кафедрального собора

- Заключенные хотели сыграть с «вольной» командой. На время игры каждый из арестантов ощутил себя свободным, - отметил настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара протоиерей Игорь Олжабаев.

Свято-Екатерининский кафедральный собор реализует социальный благотворительный проект «Спорт для заключенных: Футбольная академия». В июне 2020 года в колонии №5 Апшеронска состоится первый условно-национальный Чемпионат Европы по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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