В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В субботу, 26 октября, в Апшеронске в исправительной колонии №5 прошел матч между футбольными командами студентов Екатеринодарской Духовной семинарии и заключенных строгого режима.
- Сначала провели открытую тренировку. Она прошла под руководством профессиональных футбольных наставников. После провели контрольный матч. Игра была напряженной и закончилась со счетом 6:6, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Свято-Екатерининского кафедрального собора.
Фото: Свято-Екатерининского кафедрального собора
- Заключенные хотели сыграть с «вольной» командой. На время игры каждый из арестантов ощутил себя свободным, - отметил настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора Краснодара протоиерей Игорь Олжабаев.
Свято-Екатерининский кафедральный собор реализует социальный благотворительный проект «Спорт для заключенных: Футбольная академия». В июне 2020 года в колонии №5 Апшеронска состоится первый условно-национальный Чемпионат Европы по футболу.
ИСТОЧНИК KP.RU