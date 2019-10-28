В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-28T13:52:40+03:00

Такие машины кубанского производства востребованы за пределами региона

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В Краснодарском крае предприятия произвели около 2900 единиц сельхозтехники. Объем отгруженной продукции за текущий период составил 7,9 миллиардов рублей.

- В 2018 году несколько заводов Кубани получили от Минсельхоза РФ субсидии свыше 650 миллионов рублей на развитие. За 9 месяцев текущего года им возместили более 1,1 миллиарда рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также отмечается и рост экспорта техники. Она востребована в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Абхазии, Беларуси.

В 2019 году предприятия-экспортеры продали 209 единиц техники. Общая сумма отгрузки составила 640 миллионов рублей, что больше на 12 процентов, чем в прошлом году.

Напомним, в Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий. Это постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU