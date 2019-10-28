На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
Кавказская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении преподавателя Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения РФ. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).
- Мужчина, используя свое служебное положение, получил от студента взятку в размере 30 000 тысяч рублей за беспрепятственную защиту диплома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело расследуется Краснодарским следственным отделом на транспорте РФ.
Напомним, в Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий. Такое решение приняла квалификационная коллегия.
ИСТОЧНИК KP.RU