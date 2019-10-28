2019-10-28T14:54:35+03:00
Общество

По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку

Она может появиться в районе поселка Энем
Ева МУР@kp_kuban
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Транспортная развязка появится на 21-ом километре трассыТранспортная развязка появится на 21-ом километре трассы
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К двустороннему соглашению по поводу разгрузки федеральной трассы "Краснодар - Верхнебаканский" пришли власти Адыгеи и зампред правительства РФ Максим Акимов. Ее необходимость признали в связи с увеличившимся потоком транспорта в сторону морских портов и курортов страны. Предполагается, что транспортная развязка появится на 21-ом километре трассы.

- Сейчас две дорози автомобильная и ж/д делят поселок на две части. Из-за огромного потока машин жители не могут порой попасть в нужную его часть, - поясняют в администрации республики.

Определенные договоренности по поводу строительства с федеральным центром достигнуты. Необходимо теперь подготовить проектно-сметную документацию.

Кроме того, в руководстве Адыгеи вынашивают еще одну идею - по строительству участка дороги, который пройдет в северо-западном направлении от Краснодара. Дорога пройдет через Тахтамукайский район республики до станицы Елизаветинской. Таким образом, появится еще один значимый альтернативный путь в Краснодар в обход перегруженного Энема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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