Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-28T15:19:14+03:00

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Курсант ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова Валерий Ендовицкий победил чемпиона мира по дзюдо и привёл сборную России к серебряным медалям.

Юниорское первенство прошло в Марокко с 16 по 20 октября, собрав сильнейших борцов со всей планеты. Отечественные дзюдоисты блестяще добрались до финала. В 1/4 финала, во многом благодаря чистой виктории Валерия Ендовицкого, победили китайцев. В полуфинале оставили не у дел сборную Грузии. В финале наша команда вышла на родоначальников дзюдо и фаворитов турнира - японцев. Валерию в его весовой категории свыше 90кг. достался действующий чемпион мира Сосуке Мацумура. Схватка двух гигантов была равной. Исход поединка решил мастерский бросок россиянина с последующим удержанием соперника. Несмотря на эту личную победу, по сумме остальных выступлений "самураи" оказались сильнее и выиграли командное первенство.

Денис Ружицкий, тренер Валерия Ендовицкого, СШОР "Водник":

- Валера этим летом уже побеждал на Кубке Европы в Чехии, но, пожалуй, командное "серебро" в мировом чемпионате и личная победа над японцем - это главное его достижение. Он всегда говорил, что ему непросто выступать за сборную, где такой большой груз ответственности, и есть риск подвести команду. А тут он был с самого начала уверен, что победит. И не подвёл! Валерий из тех, кто постоянно пашет. Все его медали - это огромный труд.

"Пашет" Валерий Ендовицкий не только в спортзале, но и в учёбе. Школу он тоже окончил с золотой медалью. Поступил в ГМУ им. адмирала Ф.Ф Ушакова на факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения, учится по специальности "Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования". Сегодня парень на втором курсе. Из-за того, что часто приходится ездить на соревнования и бывать на сборах, в университете пошли на встречу - у Валерия свободный график сдачи экзаменов. При этом средний балл успеваемости - 4,7.

Александр Борисов, начальник кафедры физического воспитания и спорта ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, кандидат педагогических наук, Мастер спорта СССР

- Валерий Ендовицкий дисциплинирован во всём: спорте, учёбе и жизни. Ни одного нарекания от преподавателей на него никогда не поступало. На самом деле он - редкий случай. Ведь, как правило, талантливые спортсмены достаточно вредные и хулиганистые. Это я сужу по личному опыту. А Валера - интеллигентный и спокойный. Он может служить примером для современной молодёжи.

Кстати, останавливаться на достигнутом Валерий Ендовицкий не собирается. Его мечта - Олимпийские игры. А почему бы и нет? С таким упорством и желанием парню везде будет зелёный свет.