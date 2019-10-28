В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-28T15:46:25+03:00

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В Краснодаре запустили завод по производству хирургических шовных материалов. Он находится в Карасунском округе кубанской столицы. На его строительство и оснащение ушло 130 млн рублей.

- Проект создан при поддержке департамента инвестиций и поддержки малого и среднего предпринимательства правительства Краснодарского края, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации края.

Планируется, что здесь будут производить материалы на основе синтетического и натурального сырья, используя собственные запатентованные технологии. Это шовный хирургический инвентарь. Ожидается, что с конвейра будут выходить не менее двух миллионов стерильных нитей в год.

Сейчас на заводе трудятся 22 человека, но в будущем производству будет нуждаться в штате, в два раза превышающем сегодняшний.

ИСТОЧНИК KP.RU