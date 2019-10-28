В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-28T16:45:30+03:00

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Несчастный случай произошел в Адлерском районе с 42-летним строителем из Челябинской области. Мужчина решил с пользой провести выходные и отправился за грибами в горную местность. Однако на одном из склонов в районе села Молдовка он споткнулся и покатился по склону.

- Сообщение поступило на пульт спасателей. Специалисты в тот же момент отправились к месту ЧП со специальным снаряжением, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО.

Выяснилось, что мужчина упал в русло ручья и самостоятельно подняться не мог. он жаловался на боли в спине. Его напарник пытался помочь ему самостоятельно, но у него ничего не вышло.

В итоге грибника уложили на жесткие носилки и доставили к автомобилю медиков. У мужчины серьезное повреждение позвоночника. Его госпитализировали в одну из городских больниц курортного города. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности и выбирать правильную обувь, когда вы отправляетесь в горы.

ИСТОЧНИК KP.RU