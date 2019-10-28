2019-10-28T16:45:30+03:00
Происшествия

В Сочи грибник упал со скалы и сломал позвоночник

Из беды мужчину вызволили спасатели
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЮРПСОФото: пресс-служба ЮРПСО
Изменить размер текста:

Несчастный случай произошел в Адлерском районе с 42-летним строителем из Челябинской области. Мужчина решил с пользой провести выходные и отправился за грибами в горную местность. Однако на одном из склонов в районе села Молдовка он споткнулся и покатился по склону.

- Сообщение поступило на пульт спасателей. Специалисты в тот же момент отправились к месту ЧП со специальным снаряжением, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ЮРПСО.

Выяснилось, что мужчина упал в русло ручья и самостоятельно подняться не мог. он жаловался на боли в спине. Его напарник пытался помочь ему самостоятельно, но у него ничего не вышло.

В итоге грибника уложили на жесткие носилки и доставили к автомобилю медиков. У мужчины серьезное повреждение позвоночника. Его госпитализировали в одну из городских больниц курортного города. Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности и выбирать правильную обувь, когда вы отправляетесь в горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубань лидирует в стране по производству овощей
На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов
В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку
В Краснодаре запустили производство хирургических шовных материалов
Курсант Ушаковки привел сборную России к серебряным медалям
По трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку
На Кубани преподаватель техникума взял 30 тысяч рублей от студента
В Краснодарском крае произвели около 2900 единиц сельхозтехники
В Апшеронске состоялся футбольный матч между будущими священниками и заключенными
В Краснодарском крае двух судей досрочно лишили полномочий
На Кубань не пустили зараженные мандарины из Турции
В Cочи дело в отношении бывшего полицейского, который нарушил ПДД и устроил аварию, передали в суд
В Краснодарском крае НКО выделят 13 миллионов рублей субсидий
Краевые медики осмотрели жителей Курганинского района
Из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем
На Кубани прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного и стрелкового оружия