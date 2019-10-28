2019-10-28T17:17:25+03:00
Происшествия

В Новороссийске сотруднику ДПС дали пять лет тюрьмы и штраф в 1 млн рублей за взятку

Он признан виновным
Ева МУР@kp_kuban
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Сотрудник был уволенСотрудник был уволен
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Приморский районный суд Новороссийска огласил приговор сотруднику ДПС николаю Пилипенко. Его признали виновным по двум статьям "Мелкое взяточничество" и "Получение взятки".

В суде озвучили, при каких обстоятельствах было совершено должностное преступление.

- Пилипенко являлся сотрудником отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по г. Новороссийску и неоднократно получал взятки, находясь на посту на федеральной трассе М-4 «ДОН». Его действия были пресечены сотрудниками ФСБ, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В итоге Пилипенко получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он заплатит государству штраф в 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Сотрудник полиции был уволен из органов задолго до решения суда, сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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