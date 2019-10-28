2019-10-28T19:25:14+03:00
Общество

Кубань лидирует в стране по производству овощей

Аграрии края собрали уже 102,2 тыс. тонн помидоров и огурцов
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарский край лидирует в России по производству овощей. Сельхозтоваропроизводители Кубани собрали 102,2 тысячи тонн помидоров и огурцов. И это больше прошлогоднего урожая уже на 7 тысяч тонн.

- Выращивают их в Динском, Северском, Белореченском, Красноармейском и Тимашевском районе. Они - лидеры этой отрасли, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Они называют площадь теплиц в Краснодарском крае - это 217 гектаров.

Напомним, в субботу, 26 октября, аграрии региона отметили День урожая. В этом году аграрии Кубани собрали 14,5 млн тонн зерновых, зернобобовых и риса. Передовиков отрасли чествовали во Дворце спорта «Олимп».

Кубанские хлеборобы первыми в стране завершили уборку, собрав более 11 млн тонн пшеницы. Овощеводы добавили к урожаю свыше 800 тысяч тонн, садоводы внесли вклад в 300 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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