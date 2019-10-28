На Кубани чиновники забыли отчитаться о 4,4 млн своих доходов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-28T18:04:49+03:00

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Прокуратура Курганинского района Краснодарского края выявила несоответствия в доходах и имуществе муниципальных служащих. Дело в том, что в некоторых декларациях не были указаны сведения о земельных участках, принадлежащих их детям и женам.

- Обнаружены случаи сокрытия сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Таким образом, общая сумма подобных нарушений - свыше 4,4 млн рублей. В декларациях не нашли своего отражения права собственности на 31 земельный участок, 2 транспортных средства и 2 прицепа, 10 случаев указания недостоверных сведений о площадях и размерах долей, принадлежащих земельных участков и зданий.

Чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU