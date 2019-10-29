В Темрюке полицейские задержали браконьеров

СЕГОДНЯ 07:18 2019-10-29T07:18:49+03:00

Они ловили рыбу с использованием лесковой сети

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На берегу реки Кубань в Темрюкском районе прошла оперативно-профилактическая операция «Путина». Мероприятие осуществлялось транспортной полицией Анапы.

- Правоохранители задержали двух мужчин 31 и 36 лет, которые ловили рыбу с использованием запрещенного орудия – лесковой сети длинной 70 метров и высотой 2 метра,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

На борту лодки нашли различные виды водных биологических ресурсов - судак, лобан, берш, пеленгас, чехонь, жерех, бычок. Сумма ущерба составляет более 150 000 рублей. Лодка, сети и рыба были изъяты.

В действиях мужчин усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

ИСТОЧНИК KP.RU