В Темрюке полицейские задержали браконьеров
На берегу реки Кубань в Темрюкском районе прошла оперативно-профилактическая операция «Путина». Мероприятие осуществлялось транспортной полицией Анапы.
- Правоохранители задержали двух мужчин 31 и 36 лет, которые ловили рыбу с использованием запрещенного орудия – лесковой сети длинной 70 метров и высотой 2 метра,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.
На борту лодки нашли различные виды водных биологических ресурсов - судак, лобан, берш, пеленгас, чехонь, жерех, бычок. Сумма ущерба составляет более 150 000 рублей. Лодка, сети и рыба были изъяты.
В действиях мужчин усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
ИСТОЧНИК KP.RU