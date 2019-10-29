2019-10-29T07:40:37+03:00
Происшествия

В Сочи в концертном зале «Фестивальный» провели обыски

Правоохранители изъяли печати и документы бухгалтерии
Александра ПОДУШКО
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Концертный зал "Фестивальный" Фото: festival-sochi.ruКонцертный зал "Фестивальный" Фото: festival-sochi.ru
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В СМИ появилась информация о том, что в МУП «Концертный зал «Фестивальный» в Сочи прошли обыски и выемка документов. Предположительно, были изъяты все бухгалтерские документы и печати организации.

Официальных комментариев по данному факту пока нет.

В прошлом году стало известно, что предыдущего директора концертного зала Евгения Паснюка заподозрили в растрате суммы 1,26 млн рублей за период с 2010 по 2016-й годы. После предъявления обвинения он находился под домашним арестом, но меру пресечения изменили на арест.

А в январе 2019 года бывшего начальника управления молодежной политики администрации Сочи Андрея Безроднова назначили директором концертного зала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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