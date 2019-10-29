Волонтеры высадили четыре тысячи сеянцев дуба в районе Горячего Ключа
Работы по восстановлению леса в районе Горячего Ключа прошли в рамках национального проекта «Экология». Также мероприятие является частью Всероссийской акции «Сохраним лес».
- Около 60 волонтеров и 70 человек высадили четыре тысячи сеянцев дуба в Горячеключевском лесничестве. Семена были заготовлены в Краснодарском крае, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В Краснодарском крае реализуется региональная программа «Сохранение лесов. Краснодарский край». На ее исполнение в этом году выделено 62,8 миллиона рублей.
Напомним, Краснодарский край лидирует в России по производству овощей. Сельхозтоваропроизводители Кубани собрали 102,2 тысячи тонн помидоров и огурцов. И это больше прошлогоднего урожая уже на 7 тысяч тонн. Выращивают их в Динском, Северском, Белореченском, Красноармейском и Тимашевском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU