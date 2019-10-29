2019-10-29T08:07:19+03:00
Общество

Волонтеры высадили четыре тысячи сеянцев дуба в районе Горячего Ключа

Участие приняли более 70 человек
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Работы по восстановлению леса в районе Горячего Ключа прошли в рамках национального проекта «Экология». Также мероприятие является частью Всероссийской акции «Сохраним лес».

- Около 60 волонтеров и 70 человек высадили четыре тысячи сеянцев дуба в Горячеключевском лесничестве. Семена были заготовлены в Краснодарском крае, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае реализуется региональная программа «Сохранение лесов. Краснодарский край». На ее исполнение в этом году выделено 62,8 миллиона рублей.

Напомним, Краснодарский край лидирует в России по производству овощей. Сельхозтоваропроизводители Кубани собрали 102,2 тысячи тонн помидоров и огурцов. И это больше прошлогоднего урожая уже на 7 тысяч тонн. Выращивают их в Динском, Северском, Белореченском, Красноармейском и Тимашевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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