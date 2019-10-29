В Сочи пройдут соревнования по практической стрельбе на Кубок главы города
С 9 по 10 ноября Кубок главы Сочи разыграют на соревнованиях по практической стрельбе. Участие примут более 50-ти стрелков. Им предстоит выполнить девять упражнений матча.
- Каждое стрелковое задание будет моделировать потенциально возможную ситуацию использования огнестрельного оружия. В зале установят новые мишени, набор препятствий и условий выполнения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В 2021 году в Сочи пройдет Чемпионат мира по практической стрельбе. Он объединит более тысячи лучших спортсменов из 50-ти стран мира.
Напомним, в субботу, 26 октября, в Апшеронске в исправительной колонии №5 прошел матч между футбольными командами студентов Екатеринодарской Духовной семинарии и заключенных строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU