Краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике
В израильском Холоне прошло первенство Европы по спортивной акробатике.
В составе российской сборной на этом турнире выступали пять представителей Кубани – спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки Кирилл Чипизубов, Александра Бублик, Дарья Казакова, Виктория Коростышевская и Дарья Волощенко.
- Наиболее успешно выступили Чипизубов и Бублик. В смешанных парах они завоевали «золото». Казакова, Волощенко и Коростышевская в тройках стали серебряными призерами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.
Напомним, в Сочи пройдут соревнования по практической стрельбе на Кубок главы города. Участникам предстоит выполнить девять упражнений матча.
ИСТОЧНИК KP.RU