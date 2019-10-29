Краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-29T09:06:26+03:00

Они взяли «золото» и «серебро»

Изменить размер текста: A A

В израильском Холоне прошло первенство Европы по спортивной акробатике.

В составе российской сборной на этом турнире выступали пять представителей Кубани – спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки Кирилл Чипизубов, Александра Бублик, Дарья Казакова, Виктория Коростышевская и Дарья Волощенко.

- Наиболее успешно выступили Чипизубов и Бублик. В смешанных парах они завоевали «золото». Казакова, Волощенко и Коростышевская в тройках стали серебряными призерами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Напомним, в Сочи пройдут соревнования по практической стрельбе на Кубок главы города. Участникам предстоит выполнить девять упражнений матча.

ИСТОЧНИК KP.RU