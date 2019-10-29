2019-10-29T09:06:26+03:00
Спорт

Краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике

Они взяли «золото» и «серебро»
Александра ПОДУШКО
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Фото: Минспорта КубаниФото: Минспорта Кубани
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В израильском Холоне прошло первенство Европы по спортивной акробатике.

В составе российской сборной на этом турнире выступали пять представителей Кубани – спортсмены краевого Центра олимпийской подготовки Кирилл Чипизубов, Александра Бублик, Дарья Казакова, Виктория Коростышевская и Дарья Волощенко.

- Наиболее успешно выступили Чипизубов и Бублик. В смешанных парах они завоевали «золото». Казакова, Волощенко и Коростышевская в тройках стали серебряными призерами, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Минспорта Краснодарского края.

Напомним, в Сочи пройдут соревнования по практической стрельбе на Кубок главы города. Участникам предстоит выполнить девять упражнений матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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