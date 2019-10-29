СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-29T09:17:46+03:00

В Сочи в 2020 году отремонтируют 86 улиц

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В Сочи утвердили перечень дорог, подлежащих ремонту в ближайшие два года. Список был составлен при участии председателей ТОСов, сочинцев и депутатов городского и краевого парламентов.

- В 2020 году в Центральном районе планируется ремонт девяти улиц, в Хостинском – 23, в Адлере - 21, в Лазаревском районе - на 33 дорогах. Большое внимание будет уделено и проектированию дорог, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Ремонт улиц, попавших в список на 2020 год, начнется уже с 15 января.

Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» рассчитан на шесть лет. Ежегодно на его реализацию городу выделяется 830 миллионов рублей.

Напомним, по трассе из Краснодара в Новороссийск собираются построить новую транспортную развязку. Она может появиться в районе поселка Энем.

ИСТОЧНИК KP.RU