2019-10-29T09:43:29+03:00
Спорт

В Краснодаре прошел футбольный матч между командой главы города и сборной жителей Фестивального микрорайона

Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей администрации
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Товарищеский матч прошел в Краснодаре на открытом поле спортивной базы Кубанского государственного аграрного университета. Здесь встретились команда главы города и сборная жителей Фестивального микрорайона. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей администрации.

- В этом футбольном сезоне хочу отметить особую активность жителей Прикубанского округа. Мы играем по приглашению горожан, и больше всего таких приглашений - именно из Прикубанки, - сказал Евгений Первышов.

- В состав команды жителей Фестивального микрорайона входят представители различных профессий: врачи, строители, менеджеры. Вместе они играют почти год, тренируются на площадках Прикубанского округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике. Они взяли «золото» и «серебро».

ИСТОЧНИК KP.RU

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