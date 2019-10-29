В Краснодаре прошел футбольный матч между командой главы города и сборной жителей Фестивального микрорайона
Товарищеский матч прошел в Краснодаре на открытом поле спортивной базы Кубанского государственного аграрного университета. Здесь встретились команда главы города и сборная жителей Фестивального микрорайона. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей администрации.
- В этом футбольном сезоне хочу отметить особую активность жителей Прикубанского округа. Мы играем по приглашению горожан, и больше всего таких приглашений - именно из Прикубанки, - сказал Евгений Первышов.
- В состав команды жителей Фестивального микрорайона входят представители различных профессий: врачи, строители, менеджеры. Вместе они играют почти год, тренируются на площадках Прикубанского округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике. Они взяли «золото» и «серебро».
ИСТОЧНИК KP.RU