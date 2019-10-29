В Туапсе мужчина пытался похитить балки подвижного состава с грузового двора станции
Мужчина с награбленным пытался покинуть территорию грузового двора станции Туапсе-Сортировочная. Его задержали полицейские. У местного жителя в руках были четыре балки сцепного устройства подвижного состава. Металл он похитил из пункта технического обслуживания.
- Мужчина признался, что тайно проник на охраняемую территорию. В дальнейшем он хотел сдать детали в пункт приема металлолома. Однако, пытаясь покинуть грузовой двор станции, был задержан сотрудниками транспортной полиции с поличным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
В отношении ранее судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).
ИСТОЧНИК KP.RU