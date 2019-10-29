В Белореченском районе при пожаре в летней кухне погибла 59-летняя женщина

СЕГОДНЯ 10:08 2019-10-29T10:08:14+03:00

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В Белореченском районе следователями организована проверка по факту пожара в частном доме на улице Извилистой в станице Рязанской.

По предварительным данным, вечером 28 октября загорелась летняя кухня, которая была пристроена к частному жилому дому. Соседи, увидев пожар, вызвали сотрудников МЧС. Когда огнеборцы потушили кухню, на месте ЧП нашли тело 59-летней женщины, которая проживала в соседнем доме.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. После будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU