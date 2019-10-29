2019-10-29T10:20:15+03:00
Происшествия

Жительница Краснодара убила отверткой знакомого

Мужчина скончался от сильной кровопотери
Александра ПОДУШКО
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Жительница Краснодара убила отверткой знакомогоЖительница Краснодара убила отверткой знакомогоФото: Архив "КП"
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29-летняя жительница Краснодара обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Оно длительное время оставалось нераскрытым, однако благодаря оперативно-следственной работе удалось установить причастность местной жительницы к нему.

4 января 2007 года с 19:00 до 20:00 она была в поселке Знаменский на улице Вишневая. Здесь у нее произошел конфликт с 58-летним потерпевшим. Девушка на месте происшествия нашла отвертку и нанесла ею два удара в лицо и шею, в результате чего мужчина упал, ударившись лицом о землю.

В результате от полученных повреждений и кровопотери потерпевший скончался в своем доме. Расследование по уголовному делу проводилось СКР по краю.

- Уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок до 1 года либо без такового, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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