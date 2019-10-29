В Геленджике открылась выставка «Наедине с природой»

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-29T10:36:48+03:00

Она будет работать до 10 ноября

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В городском выставочном зале Геленджика открылась выставка«Наедине с природой» членов Товарищества кубанских художников Романа Ткачева и Александра Бережного.

- На мероприятии присутствовали профессиональные и самодеятельные художники, ценители изобразительного искусства, работники культуры и дополнительного образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.

Роман Ткачев – член Творческого союза художников России. Он пишет в академической манере, но во многих работах прослеживаются черты других направлений. Александр Бережной является членом общественных организаций «Товарищество кубанских художников» и «Лига фотомастеров имени Анри Берсона». В работах Александра преобладает реализм с нотками символизма.

Выставка будет открыта до 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU