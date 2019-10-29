В Геленджике открылась выставка «Наедине с природой»
В городском выставочном зале Геленджика открылась выставка«Наедине с природой» членов Товарищества кубанских художников Романа Ткачева и Александра Бережного.
- На мероприятии присутствовали профессиональные и самодеятельные художники, ценители изобразительного искусства, работники культуры и дополнительного образования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства Краснодарского края.
Роман Ткачев – член Творческого союза художников России. Он пишет в академической манере, но во многих работах прослеживаются черты других направлений. Александр Бережной является членом общественных организаций «Товарищество кубанских художников» и «Лига фотомастеров имени Анри Берсона». В работах Александра преобладает реализм с нотками символизма.
Выставка будет открыта до 10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU