2019-10-29T10:43:54+03:00
Происшествия

Жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрыве

Он будет отбывать наказание в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрывеЖителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрывеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Новороссийске суд рассмотрел уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

2 марта мужчина отдыхал в баре «Ностальжи». Вскоре он сообщил полицейским, что в кафе произойдет взрыв. На место тут же прибыли экстренные службы, посетители бара были эвакуированы. Но на месте происшествия взрывных устройств не было.

Местного жителя задержали оперативные сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю.

- Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 суток
В Краснодаре обсудят проблемы переработки мусора
В Сочи второму участнику аварии, в который погибли три человека, предъявлено обвинение
На Кубани в День народного единства пройдут народные гуляния, фестивали и концерты
В Сочи семейная пара заблудилась в районе горы Ачишхо
В Краснодаре школу в Молодежном микрорайоне завершат в 2020 году
В Геленджике открылась выставка «Наедине с природой»
Жительница Краснодара убила отверткой знакомого
В Белореченском районе при пожаре в летней кухне погибла 59-летняя женщина
В Туапсе мужчина пытался похитить балки подвижного состава с грузового двора станции
В Краснодаре прошел футбольный матч между командой главы города и сборной жителей Фестивального микрорайона
В Краснодаре водитель иномарки влетел в столб
В Сочи в 2020 году отремонтируют 86 улиц
Краснодарские спортсмены успешно выступили на турнире по спортивной акробатике
В Краснодаре открылась выставка «Символы Отечества»
В Сочи пройдут соревнования по практической стрельбе на Кубок главы города