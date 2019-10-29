СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-29T10:43:54+03:00

Жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрыве Фото: Архив "КП"

Он будет отбывать наказание в колонии-поселении

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В Новороссийске суд рассмотрел уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

2 марта мужчина отдыхал в баре «Ностальжи». Вскоре он сообщил полицейским, что в кафе произойдет взрыв. На место тут же прибыли экстренные службы, посетители бара были эвакуированы. Но на месте происшествия взрывных устройств не было.

Местного жителя задержали оперативные сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю.

- Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU