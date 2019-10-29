В Краснодаре школу в Молодежном микрорайоне завершат в 2020 году
В Краснодаре возводят новую школу на 1100 мест. Она находится в Молодежном микрорайоне. Завершить работы по возведению планируют в 2020 году.
- Сейчас идет строительство цокольного этажа, монтаж опалубки плиты перекрытия первого этажа. По периметру школы установили столбы электроснабжения и начали благоустройство прилегающей территории. Всего трудятся порядка 90 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Учебное заведение будет состоять из 5 блоков. В них будут актовый и спортивный залы, медпункт, зона отдыха, столовая на 600 посадочных мест, лифты. Учреждение сделают комфортным для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, в Сочи утвердили перечень дорог, подлежащих ремонту в ближайшие два года. Список был составлен при участии председателей ТОСов, сочинцев и депутатов городского и краевого парламентов.
ИСТОЧНИК KP.RU