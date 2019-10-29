2019-10-29T11:17:08+03:00
Происшествия

В Сочи семейная пара заблудилась в районе горы Ачишхо

Медицинская помощь им не понадобилась
Александра ПОДУШКО
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В Сочи семейная пара заблудилась в районе горы АчишхоВ Сочи семейная пара заблудилась в районе горы Ачишхо
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Вечером 28 октября оперативным дежурным Южного регионального поисково-спасательного отряда поступила информация о том, что в районе горы Ачишхо заблудилась семейная пара, женщина беременна.

Выяснилось, что потерпевшие выходили из леса по навигатору. Когда дошли до крутого склона, не смогли спуститься с него самостоятельно. Поэтому обратились за помощью к спасателям.

- Сотрудники Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России по геолокации обнаружили пострадавших. Используя альпснаряжение, сотрудники МЧС спустились по сложному горному склону к туристам. Они эвакуировали мужа с женой на тропу, после чего сопроводили их до поселка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Известно, что туристы уже несколько лет проживают в Красной Поляне, переехали в Сочи из Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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