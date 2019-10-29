На Кубани в День народного единства пройдут народные гуляния, фестивали и концерты

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-29T11:29:01+03:00

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На площади имени Пушкина в Краснодаре 4 ноября будет работать ярмарка продовольственных товаров, гости смогут попробовать различные блюда. Здесь же откроется выставка Центра национальных культур. На Красной появятся интерактивные зоны с участием самодеятельных творческих коллективов.

Основные гуляния начнутся в 16:00 на Пушкинской площади. Состоится большой концерт. Перед гостями и жителями кубанской столицы выступят артисты творческих коллективов Кубани и звезды российской эстрады. «Хедлайнерами» станут артисты лейбла Black Star - NATAN, AM-CHI и Миша Марвин. В 19:00 запустят праздничный фейерверк.

- Гуляния пройдут во всех муниципалитетах региона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU