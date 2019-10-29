В Сочи второму участнику аварии, в который погибли три человека, предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-29T12:03:21+03:00

От столкновения с иномаркой «Нива» отлетела на пешеходов

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В Сочи продолжается расследование уголовного дела по факту аварии на трассе Джубга–Сочи, в результате которой погибли женщина и двое детей. Водителям автомобилей «Митцубиси» и «ВАЗ 21214 «Нива»» предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Напомним, 19 июня около 16:30 35-летний местный житель ехал на «Мицубиси» по дороге Джубга-Сочи в сторону города Туапсе. В поселке Лазаревском водитель иномарки столкнулся с «Нивой», в результате отечественный автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта «Санаторий Одиссея» и попал на пешеходов.

В результате ДТП 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Двое детей были госпитализированы в больницу. Один из мальчиков через время скончался в лечебном учреждении, а второй ребенок от полученных травм умер уже 29 июня.

- Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU