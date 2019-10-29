2019-10-29T12:00:12+03:00
Общество

В Краснодаре обсудят проблемы переработки мусора

Именно он является сегодня одной из серьезных угроз Черному морю
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Кока КолаФото: Кока Кола
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В преддверии Международного дня Черного моря Coca-Cola в России совместно с Фондом «ЭРА» при поддержке движения ЭКА устроила праздник «Экодвор».

Организаторы объединили жителей Краснодарского края для внедрения культуры и практики раздельного сбора отходов, а также привлекли внимание к проблеме мусора. Именно он является сегодня одной из серьезных угроз Черному морю.

В Краснодаре было порядка 130 волонтеров. Всего было собрано более полутора тонн мусора. Часть его пошла на переработку.

- Проект реализуется с 2009 года и ставит целью привлечь внимание к сохранению уникальной системы Черного моря, проблеме раздельного сбора и переработке отходов. Проходит в 5 городах Краснодарского края. За все годы проекта в нем приняли участие более 10 тысяч волонтеров, более 50 тысяч школьников поучаствовали в экоуроках, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы.

В Краснодаре также 31 октября пройдет круглый стол на тему «Развитие культуры, инфраструктуры раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) и их переработки в Краснодарском крае».

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