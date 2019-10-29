СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-29T12:03:25+03:00

В Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 суток Фото: Архив "КП"

Он задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей

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Житель Новороссийска полтора года не выплачивал алименты. Задолженность превысила 100 тысяч рублей. Но мужчина не собирался устраиваться на работу.

Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик попросту игнорировал. В отношении мужчины завели дело по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

- Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил гражданину наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU