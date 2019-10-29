2019-10-29T12:03:25+03:00
Происшествия

В Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 суток

Он задолжал своему ребенку 100 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 сутокВ Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 сутокФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Житель Новороссийска полтора года не выплачивал алименты. Задолженность превысила 100 тысяч рублей. Но мужчина не собирался устраиваться на работу.

Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик попросту игнорировал. В отношении мужчины завели дело по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

- Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил гражданину наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Кубани
В Сочи за год демонтировали 13 самостроев
Анапа обновляется в преддверии нового курортного сезона
Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице
В Краснодаре добровольцы очистили одно из Карасунских озер
Кубанские полицейские продолжают ловить браконьеров
Кубанские спасатели извлекли водителя из покореженной кабины КамАЗа
В станице Днепровской привели в порядок мемориал воинской славы
В краснодарской краевой больнице №2 завершился серьезный ремонт
Московский ЦУМ откроет пункты выдачи заказов в Краснодаре и Сочи
Представлен новый председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
Вход в Гуамское ущелье не будет ограничен в ноябре
В Краснодаре открыли первый частный роддом
В Краснодаре пройдет персональная выставка Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение»
В Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖД
В Каневском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей конопли
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Краснодара в Стамбул