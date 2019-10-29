В Новороссийске неплательщика по алиментам арестовали на 10 суток
Житель Новороссийска полтора года не выплачивал алименты. Задолженность превысила 100 тысяч рублей. Но мужчина не собирался устраиваться на работу.
Неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя неплательщик попросту игнорировал. В отношении мужчины завели дело по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
- Рассмотрев материалы административного дела, суд назначил гражданину наказание в виде 10 суток ареста, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Напомним, жителя Новороссийска осудили на 3 года за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU