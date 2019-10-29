В Сочи мужчина перевозил наркотики в шоколадных конфетах

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-29T13:34:16+03:00

У него нашли в вещах более двух грамм мефедрона и кокаина

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На железнодорожном вокзале станции Сочи сотрудники транспортной полиции задержали мужчину. По внешним признакам он находился в состоянии наркотического опьянения. Но проходить медосвидетельствование отказался.

- 27-летнего жителя Оренбурга досмотрели. В его вещах нашли несколько свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик - мефедрон и кокаин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В багажника авто задержанного нашли шоколадные конфеты, в которых был спрятан порошок и расфасованные пакетики с белым кристаллическим веществом. Это также был наркотик мефедрон.

В отношении оренбуржца возбудили уголовное дело за хранение запрещенных веществ в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU