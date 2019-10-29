Преступника из Калиниского района задержали в Туле
Сотрудники полиции Калининского района задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.
- Ранее судимый 38-летний местный житель, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), скрылся от органов предварительного следствия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Калининского района выяснили местонахождение мужчины, его задержали в Туле.
Сейчас местный житель находится под стражей у себя на родине. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, в Сочи мужчина перевозил наркотики в шоколадных конфетах. У него нашли в вещах более двух грамм мефедрона и кокаина.
ИСТОЧНИК KP.RU