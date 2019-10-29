СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-29T13:58:09+03:00

Преступника из Калиниского района задержали в Туле Фото: Архив "КП"

Он обвиняется в вымогательстве

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Сотрудники полиции Калининского района задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

- Ранее судимый 38-летний местный житель, являясь фигурантом уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство), скрылся от органов предварительного следствия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские Калининского района выяснили местонахождение мужчины, его задержали в Туле.

Сейчас местный житель находится под стражей у себя на родине. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Сочи мужчина перевозил наркотики в шоколадных конфетах. У него нашли в вещах более двух грамм мефедрона и кокаина.

ИСТОЧНИК KP.RU