СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-29T18:18:19+03:00

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«Ростелеком» предлагает оформить подключение пакета услуг с особой коллекцией Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте. В рамках акции «Всё вместе», которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить пакет «Для развлечений везде» на специальных выгодных условиях.

Для новой акции создана коллекция из лучших телепрограмм, и более 3000 кинофильмов и сериалов разных жанров, стран и лет. Кстати, с сервисом «Родительский контроль» можно настроить ограничения для просмотра контента с возрастной маркировкой.

- Даже в цифровую эпоху нам нужны простые человеческие впечатления и яркие эмоции. Сегодня с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Мы развиваем Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций, — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Полные условия акции «Всё вместе» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800, а также на официальных страницах компании в Twitter, Facebook, ВКонтакте или на сайте https://www.company.rt.ru/press/.