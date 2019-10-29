Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Краснодара в Стамбул

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-29T13:29:31+03:00

Вылеты будут осуществляться два раза в неделю – по средам и субботам

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С 30 октября из аэропорта Краснодар в Стамбул будут летать самолет авиакомпании «Победа». В зимний сезон это новое авианаправление для воздушной гавани.

Расписание будет действовать до 28 марта 2020 года. По средам вылет из Краснодара в -12:30, прилет в аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен - в 14:20. По субботам отправление из краевой столицы - в 12:00, посадка в Турции - в 13:50. Время полета составляет 1 час 50 минут.

- Рейсы будет обслуживать воздушное судно Boeing 737-800, вместимостью 189 пассажиров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодар.

Напомним, из Краснодара открылось авиасообщение с Китаем. Рейсы будут осуществляться еженедельно по воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU