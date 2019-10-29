В Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей конопли

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-29T13:04:31+03:00

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В Белореченском районе 50-летний житель Курганинска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства, в значительном размере без цели сбыта).

В конце июня мужчина, находясь на перегоне железнодорожных станций «Курганная-Лабинская», оборвал листья конопли, измельчил и положил их в пакет. Его он спрятал неподалеку от этого места.

- Вернувшись уже в октябре злоумышленник взял пакет с наркотиком и стал хранить при себе. Вскоре его задержали за мелкое хулиганство, а при проведении личного досмотра нашли пакет с каннабисом массой не менее 8 грамм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU