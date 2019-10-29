2019-10-29T13:04:31+03:00
Происшествия

В Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей конопли

Растение он обнаружил на железнодорожной станции Курганная-Лабинская
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей коноплиВ Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей коноплиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Белореченском районе 50-летний житель Курганинска подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства, в значительном размере без цели сбыта).

В конце июня мужчина, находясь на перегоне железнодорожных станций «Курганная-Лабинская», оборвал листья конопли, измельчил и положил их в пакет. Его он спрятал неподалеку от этого места.

- Вернувшись уже в октябре злоумышленник взял пакет с наркотиком и стал хранить при себе. Вскоре его задержали за мелкое хулиганство, а при проведении личного досмотра нашли пакет с каннабисом массой не менее 8 грамм, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Кубани
В Сочи за год демонтировали 13 самостроев
Анапа обновляется в преддверии нового курортного сезона
Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице
В Краснодаре добровольцы очистили одно из Карасунских озер
Кубанские полицейские продолжают ловить браконьеров
Кубанские спасатели извлекли водителя из покореженной кабины КамАЗа
В станице Днепровской привели в порядок мемориал воинской славы
В краснодарской краевой больнице №2 завершился серьезный ремонт
Московский ЦУМ откроет пункты выдачи заказов в Краснодаре и Сочи
Представлен новый председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
Вход в Гуамское ущелье не будет ограничен в ноябре
В Краснодаре открыли первый частный роддом
В Краснодаре пройдет персональная выставка Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение»
В Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖД
В Каневском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Краснодара в Стамбул