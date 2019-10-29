2019-10-29T13:15:15+03:00
Происшествия

В Каневском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина

Сейчас следователи устанавливают причины и очаг возгорания
Александра ПОДУШКО
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Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю
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В Каневском районе организована проверка по факту пожара в частном доме на улице Мира в поселке Красногвардейском.

- По предварительным данным, днем 29 октября в одной из комнат жилища произошло возгорание. Очевидцы, увидев возгорание, вызвали огнеборцев. Сотрудники МЧС потушили пожар и обнаружили на месте ЧП тело 46-летнего мужчины, который проживал в этом доме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят осмотр места происшествия. Также устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе, точную причину и очаг возгорания. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Напомним, в Белореченском районе следователями организована проверка по факту пожара в частном доме на улице Извилистой в станице Рязанской. Вечером 28 октября здесь загорелась летняя кухня, которая была пристроена к частному жилому дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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