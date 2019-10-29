2019-10-29T13:25:15+03:00
Происшествия

В Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖД

Он выплатит 40 тысяч рублей в качестве штрафа
Александра ПОДУШКО
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В Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖДВ Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖДФото: Архив "КП"
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В Сочи Лазаревский районный суд вынес приговор 50-летнему главному инженеру структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В октябре 2017 года между ОАО «РЖД» и ООО «Трансстройсервис» был заключен договор на выполнение капремонта спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Экспресс» на 3 миллиона рублей.

- Работы в установленный срок выполнены не были. Мужчина знал об этом, но подписал акт приемки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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