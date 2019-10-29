В Краснодаре пройдет персональная выставка Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение»

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-29T13:40:03+03:00

Она будет работать с 31 октября по 10 ноября

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В краевой столице в художественном музее имени Коваленко открывается персональная выставка художника Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение».

Автор окончил в 1995 году художественно-графический факультет Кубанского государственного университета. Был одним из участников культовых краснодарских выставок 1990-х годов. Его работы хранятся в музее имени Коваленко и частных коллекциях России, Франции, Греции, Германии.

- Выставка откроется 31 октября. Она будет работать по 10 ноября по адресу: улица Красная, 15, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музей имени Коваленко.

Напомним, в Геленджике открылась выставка «Наедине с природой». Она будет работать до 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU