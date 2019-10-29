2019-10-29T13:53:10+03:00
Здоровье

В Краснодаре открыли первый частный роддом

Он оснащен новейшей медтехникой, комфортными палатами
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевой столице открыли первый на Кубани частный роддом. Он оснащен новейшей медицинской техникой, оборудован индивидуальными родовыми залами, собственной лабораторией и диагностическим центром. Здание возвели на улице имени Герцена, 265/2.

В ближайших планах администрации края совместно с мэрией города завершение строительства, оснащение и открытие пяти новых поликлиник, - отметили Евгений Первышов.

- В 2020 году заработает медучреждение по улице Лавочкина. Сейчас идет подготовка к проведению ремонта и закупки медицинского оборудования. В 2021 году достроят здание для поликлиники в районе улицы Петра Метальникова. В этом же году появится клиника по улице Старокубанской, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В следующем году по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева планируется начать строительство поликлиники в Московском микрорайоне в районе улицы Солнечной. А также собираются сделать проектирование учреждения в микрорайоне Гидростроителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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