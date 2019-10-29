2019-10-29T16:59:33+03:00
Туризм

Вход в Гуамское ущелье не будет ограничен в ноябре

Плановые работы завершились 24 октября
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Гуамское ущелье Фото: пресс-служба администрации Апшеронского районаГуамское ущелье Фото: пресс-служба администрации Апшеронского района
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Вход в одну из самых известных достопримечательностей Апшеронского района будет открвыт весь ноябрь. Ранее сообщалось, что с 30 октября по 30 ноября здесь пройдут ежегодные плановые работы.

Однако в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края уточнили, что работы по расчистке объекта от нависающих камней и аварийных деревьев завершили 24 октября.

- С 25 октября 2019 года Гуамское ущелье открыто для посещения туристами. Приглашаем жителей Краснодарского края и гостей региона посетить один из красивейших объектов в праздничные дни, - сообщили в министерстве.

Гуамское ущелье расположено между хутором Гуамка и поселком Мезмай. Его длина около 3,5 километров, высота стен достигает 400 метров, а в самом узком месте ширина теснины реки Курджипс составляет всего два метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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