2019-10-29T15:42:18+03:00
Общество

Представлен новый председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа

Мероприятие прошло в Краснодаре
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

Указом Президента России от 14 октября новым председателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа назначен Владимир Захаров. До этого он возглавлял Арбитражный суд Курской области.

- Захаров свыше 20 лет вел научную и преподавательскую деятельность. Благодаря накопленным знаниям он сможет эффективно способствовать эффективному осуществлению правосудия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, в данный момент, Южный округ динамично развивается. Как следствие, возникает больше споров в аграрном секторе, производственной сфере и туризме.

Напомним, в краевой столице прошел футбольный матч между командой главы города и сборной жителей Фестивального микрорайона. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на Кубани
В Сочи за год демонтировали 13 самостроев
Анапа обновляется в преддверии нового курортного сезона
Школьник наладил кинопроизводство в кубанской станице
В Краснодаре добровольцы очистили одно из Карасунских озер
Кубанские полицейские продолжают ловить браконьеров
Кубанские спасатели извлекли водителя из покореженной кабины КамАЗа
В станице Днепровской привели в порядок мемориал воинской славы
В краснодарской краевой больнице №2 завершился серьезный ремонт
Московский ЦУМ откроет пункты выдачи заказов в Краснодаре и Сочи
Вход в Гуамское ущелье не будет ограничен в ноябре
В Краснодаре открыли первый частный роддом
В Краснодаре пройдет персональная выставка Дмитрия Кочановича «Небесное притяжение»
В Сочи за злоупотребление полномочиями осудили главного инженера структурного подразделения РЖД
В Каневском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Белореченском районе мужчину осудят за хранение дикорастущей конопли
Авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Краснодара в Стамбул