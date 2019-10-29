Представлен новый председатель Арбитражного суда Северо-Кавказского округа

СЕГОДНЯ 15:42 2019-10-29T15:42:18+03:00

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Указом Президента России от 14 октября новым председателем Арбитражного суда Северо-Кавказского округа назначен Владимир Захаров. До этого он возглавлял Арбитражный суд Курской области.

- Захаров свыше 20 лет вел научную и преподавательскую деятельность. Благодаря накопленным знаниям он сможет эффективно способствовать эффективному осуществлению правосудия, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил Полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов, в данный момент, Южный округ динамично развивается. Как следствие, возникает больше споров в аграрном секторе, производственной сфере и туризме.

Напомним, в краевой столице прошел футбольный матч между командой главы города и сборной жителей Фестивального микрорайона. Игра завершилась со счетом 6:4 в пользу представителей администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU