Московский ЦУМ откроет пункты выдачи заказов в Краснодаре и Сочи
В Краснодаре и Сочи откроются пункты выдачи заказов московского ЦУМа. Теперь любителям роскоши, футболистам и их женам не придется летать в Москву за одеждой и аксессуарами мировых брендов класса люкс.
ЦУМ уже ведет набор менеджеров и специалистов в Краснодарском крае. От соискателей требуется обслуживание клиентов в соответствии со стандартами компании, опыт продаж от одного до трех лет, умение принимать решения и нести за них ответственность. Компания помимо «белой» зарплаты предлагает сменный график, корпоративное обучение, компенсацию питания и доступ к корпоративной библиотеке.
Пункт выдачи заказов в Краснодаре откроется в одном из жилых комплексов на Кубанской Набережной, а в Сочи – в отеле Hayatt Regency Sochi. Оба откроются до конца года. Клиентам будут доступны ресепшн, индивидуальные консультанты, четыре примерочные и лаунж-зона.
ИСТОЧНИК KP.RU