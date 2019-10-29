В краснодарской краевой больнице №2 завершился серьезный ремонт

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-29T16:08:11+03:00

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В перинатальном центра Краевой клинической больницы №2 завершили ремонт в родильном и анестезиолого-реаниматологическое отделениях. Специалисты поработали на площади почти в 1,5 тысячи кв. метров.

- В данный момент в родильном отделении насчитывается три родильных зала, укомплектованных современным оборудованием. В отделении анестезиологии и реанимации рожениц готовы принять 6 палат, рассчитанных на 18 коек, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На проведение ремонтных работ из бюджета края направили 90 млн рублей. Еще 37 млн – собственные средства больницы.

Стоит отметить, что перинатальный центр ККБ №2 оказывает помощь будущим мамам с тяжелыми заболеваниями и сложной беременностью. Специалисты медицинского учреждения ежегодно принимают порядка 8,5 тысяч родов.

Напомним, в Краснодаре открыли первый частный роддом. Он оснащен новейшей медтехникой, комфортными палатами

ИСТОЧНИК KP.RU